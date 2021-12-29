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Аэропорт Шереметьево закроет терминал F c 30 декабря

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Московский аэропорт Шереметьево закрывает терминал F c 30 декабря, сроки возобновления его работы не названы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на сайте авиаузла.

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«В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров», — говорится в сообщении.

Администрация принесла извинения пассажирам за возможные неудобства.

Как сообщалось ранее, в терминале, обслуживающем международные рейсы, проведут реконструкцию, работы будут проходить только внутри здания. В частности, специалисты заменят багажную систему.

После их завершения уже в мае 2022 года Шереметьево планирует возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С.

После реконструкции пропускная способность терминала должна вырасти с 8 до 12,6 млн пассажиров ежегодно.

Международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года.

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