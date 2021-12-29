Более 160 дворов благоустроят в Брянской области в 2022 году

На территории Брянской области в 2022 году намерены благоустроить еще 32 общественных места и 164 двора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, на проведение работ предусмотрено почти 326,11 млн рублей. В целом до 2024 года в порядок планируется привести более 1 тыс. придомовых территорий и отремонтировать 223 общественные территории, пишет NASHBRYANSK.RU.

В 2021-м в регионе благоустроили 138 дворов. Работы прошли в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В городе Унеча Брянской области завершили благоустройство городского парка культуры и отдыха имени Уральских добровольцев. Работы выполнили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».