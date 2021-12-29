В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной

Киев не наблюдает большого скопления российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично», — сказал Данилов в интервью, опубликованном в среду, 29 декабря, на сайте издания «Новое время».

При этом он обратил внимание на то, что для полномасштабного вторжения нужно, чтобы войск было «как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день». Однако, по словам Данилова, «угроза вторжения войск РФ всё еще существует».

Вместе с тем секретарь СНБО заверил, что на Украине «достаточно оружия, чтобы встретить врага». Он также отметил получение военной помощи от США и других партнеров.

Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины. Однако, по его словам, страна оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

Днем ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко подчеркнул, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Он добавил, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.