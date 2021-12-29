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На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО

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Вступление Украины в НАТО не даст стране ничего хорошего. Об этом 29 декабря в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

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По ее словам, Киев ожидают унизительные перспективы в Североатлантическом альянсе.

«Я была в Ираке, и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские будут летать на наших аэродромах», — отметила политик.

По мнению Савченко, вступление Украины в НАТО ничего не даст республике. Ей оставят батальоны пехоты и не защитят полностью, как Литву, Эстонию и Латвию, добавила бывший летчик.

Также она считает, что в случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией. По сути, вступление Украины в НАТО лишено смысла, заключила бывший депутат.

Москва не раз отмечала неприемлемость расширения альянса к российским границам. 8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документам, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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