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Глава «Газпрома» Миллер доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток – 2»

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Президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток – 2» (СП-2) готов к работе, отметив, что 29 декабря завершится заполнение газом второй нитки трубопровода.

«Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, пятью европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», — отметил Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

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Как подчеркнул глава государства, «Россия будет готова к незамедлительным поставкам», как только СП-2 будет запущен.

Вместе с тем глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту, что обе нитки СП-2 готовы к эксплуатации, в них поддерживается рабочее давление.

По словам Путина, Россия может увеличить поставки топлива, учитывая «непростую ситуацию» на европейском рынке газа.

Европа получит большие дополнительные объемы газа, когда ФРГ даст разрешение на запуск трубопровода. В связи с этим стоимость топлива снизится не только в странах Евросоюза (ЕС), но и на Украине, рассказал Путин.

«Это, безусловно, этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке», — добавил он.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил днем ранее, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» не юридический и технический, а исключительно политический.

Сложно сделать прогноз о том, когда будет дано разрешение на запуск СП-2, так как у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта, сказал Чижов.

У «Газпрома» есть ресурсы для прокачки топлива, поэтому сроки сертификации газопровода для РФ не имеют принципиального значения, считает дипломат.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, ранее выступавшая против проекта, рассказала 22 декабря о том, что они с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Возобновить процедуру можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для немецкой части газопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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