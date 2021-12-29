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Водитель самосвала в Оренбуржье ожидает суда за смертельный наезд на рабочего

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В Оренбургской области за смертельный наезд на дорожного рабочего ожидает суда водитель самосвала. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с 3 по 4 сентября 2020 года на участке трассы Р-239 Казань–Оренбург–Акбулак — граница с Республикой Казахстан велись дорожные работы. В утреннее время 62-летний водитель самосвала, ослепленный светом фар, допустил наезд на одного из рабочих, который устанавливал шнур в зоне укладки асфальта. Пострадавший скончался на месте, уточняет ИА «Урал56.Ру».

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Расследование завершено. Материалы переданы в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 29 декабря сообщалось о ДТП на 688-м км трассы Казань–Оренбург–Акбулак — граница Республики Казахстан. Погиб человек, еще один получил травмы.

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