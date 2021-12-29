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Пик пассажиропотока на вокзалах в Москве и Петербурге придется на 30 декабря

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Самой загруженной датой для транспортных узлов Москвы и Санкт-Петербурга на новогодние праздники станет четверг, 30 декабря. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

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Эксперты прогнозируют, что в этот день из аэропортов Москвы улетит почти на 33% больше туристов, чем в другие дни декабря, сообщает сайт kp.ru. Показатель в аэропорту Домодедово составит 65%, в Шереметьево — 50%, уточняет РИАМО.

В Жуковском больше всего пассажиров будет 29 декабря, загруженность вырастет на 65%. Во Внуково существенных изменений не ожидается.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиропоток, как ожидается, будет на 20% выше обычного, отмечает «Газета.Ru».

На вокзалах пиковая загрузка также придется на 30 декабря — количество уезжающих вырастет на 100–150%. В Москве количество уезжающих увеличится на 103%, в Санкт-Петербурге — на 71%. Исключение составит Павелецкий вокзал в столице, где большая часть отъездов запланирована на 29 декабря (+147%).

Ранее 29 декабря аналитики назвали самые популярные направления в России для отдыха в Рождество. Как пишет RT, в рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань. По данным экспертов, больше всего вырос спрос на поездки в Москву — на 800%. Второе место по данному показателю занял Калининград — 300%.

28 декабря эксперты назвали самый выгодный период зимних отпусков. По данным турагентов, подскочившие под Новый год цены на путешествия начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже на 30–40% по сравнению с праздничными.

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