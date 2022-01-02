Эксперты рассказали о влиянии чая на артериальное давление

Зеленый и черный чаи содержат соединения, которые активируют определенные белки ионных каналов под названием KCNQ5 в стенках кровеносных сосудов, из-за чего происходит их расслабление. В результате удается снизить артериальное давление, сообщили ученые Копенгагенского университета и Калифорнийского университета в Ирвайне в статье, опубликованной в издании Cellular Physiology and Biochemistry.

В напитке содержатся два соединения катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, говорится в публикации. Листья растения Camellia sinensis, из которого производят зеленый и черный чаи, содержат эти соединения, свидетельствуют результаты исследования.

При этом от артериальной гипертензии, при которой хронически повышается кровяное давление, страдает порядка трети взрослого населения Земли. Учитывая, что данное заболевание может приводить к преждевременной смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, открытие, сделанное датскими и американскими исследователями, может стать прорывом в здравоохранении.

Как подчеркнули ученые, канал KCNQ5 играет важную роль в деятельности головного мозга. Данный белок отвечает за передачу сигналов между нейронами и электрическую активность. Если KCNQ5 нарушен, то возможны нарушения развития, энцефалопатия, а также эпилептические судороги. Вдобавок знания о взаимодействии KCNQ5 с соединениями катехинового типа может позволить создать новые лекарства для борьбы с дисфункциями мозга, полагают исследователи.

Чтобы активировать KCNQ5, нужно нагреть чай до 35 градусов Цельсия, после этого химический состав напитка изменится, уточняется в статье.

«Независимо от того, пьете вы чай холодным или горячим, этот порог достигается, так как температура человеческого тела составляет более 36 градусов по Цельсию. Таким образом, просто употребляя чай, мы активируем его полезные антигипертензивные свойства», — пояснил руководитель исследовательской группы Джеффри Эбботт.

21 октября врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что если у человека наблюдается постоянно высокое давление (140/150/160 на 90), он рискует ухудшить ситуацию и находится в зоне риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности.

При этом кардиолог отметил, что недостаточно только принимать лекарства, снижающие давление, — лечение должно быть комплексным. Он порекомендовал употреблять меньше соли и продуктов, содержащих большое количество натрия, а также ограничить потребление полуфабрикатов, консервов, сыров и колбас.

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