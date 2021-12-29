Ученые из Китая разработали робота-прокурора

Китайские ученые завершили разработку робота-прокурора. Машину планируют использовать для самых простых дел, а также ради разгрузки сотрудников. Создатели уверяют, что точность робота превышает 97%, передает телеканал «Известия». Для обучения в ПО изобретения загрузили дела за 2015–2020 годы. Уточняется, что робот будет предъявлять обвинения по восьми типам преступлений.

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