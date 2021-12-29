ФАС установила нарушение антимонопольного законодательства на рынке металлопроката

ФАС установила в действиях Магнитогорского металлургического комбината (ММК), Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Такие заключения вынесла в среду, 29 декабря, комиссия антимонопольной службы по делам в отношении компаний, сообщили в ведомстве.

«Действия производителей проката, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. В материалах дела собраны доказательства, свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним», — говорится в сообщении ФАС.

Также в антимонопольной службе сообщили, что участники дела имеют право представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.

Следующее заседание по делу в отношении ММК и «Северстали» назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК — на 21 января, добавили в ФАС.