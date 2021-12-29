Захарова назвала первопричину всех бед на Украине

В российском «Северном потоке — 2» украинская сторона видит основную угрозу своей энергобезопасности, тогда как на самом деле стране угрожает паралич органов власти, заявила в среду, 29 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мало что беспокоит Запад и особенно США так, как энергетическая безопасность Украины. К многолетним формам печали добавились и новаторские», — написала в Telegram Захарова.

Она напомнила, что в июле США и ФРГ выпустили масштабное совместное заявление о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. При этом в документах, по словам дипломата, Россия прямо обвиняется в использовании «энергии в качестве оружия», о особенности против Украины, которая, как убеждены США — будущее энергетической стабильности.

«Чего только стоит одно совместное заявление министров энергетики США и Украины Грэнхолм и Германа Галущенко: «Стороны подтверждают важность энергетической безопасности, в то время как Украина стремится отказаться от углеводородов в экономике, способствовать процветанию всех её граждан и продолжать дальнейшую интеграцию с ЕС». Просто зеленый рай. Зеленющий», — написала представитель МИДа.

При этом осенью, как указала Захарова, украинский лидер Владимир Зеленский подписал целый указ о создании рабочей группы, целью которой стала «нейтрализация рисков», связанных со строительством магистральных трубопроводов в обход страны.

«То, что речь идет о России и «Северном потоке — 2», не скрывается. Именно в российском энергопроводе Киев видит основную угрозу своей энергобезопасности. В общем, единственная угроза для безупречной украинской энергоинфраструктуры, с точки зрения цивилизованных и киевских деятелей, — Россия», — подчеркнула Захарова.

Вместе с тем она заверила, что энергетической безопасности Украины на самом деле угрожает «абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана». Тогда как Россия является надежным энергопоставщиком на рынке Европы и мира, что доказано десятилетиями, отметила Захарова.

«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана. Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач», — добавила она.

Ранее в этот день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что Украина столкнулась с исторически низкими запасами газа, которые на 10 млрд куб. м меньше уровня предыдущего года. Он также доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности к введению в эксплуатацию «Северного потока – 2». Российский лидер при этом уточнил, что запуск газопровода позволил бы стабилизировать цены на газ и в Европе, и на Украине.

25 декабря экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса. По его словам, идет централизация денежных ресурсов, местные бюджеты будут обделены.

17 декабря глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали, отметил Витренко.