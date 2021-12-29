В МГУ изменили систему информирования студентов об оценках из-за Тепляковой

В Московском государственном университете (МГУ) из-за девятилетней студентки факультета психологии Алисы Тепляковой поменяли систему информирования студентов об оценках. Об этом 29 декабря рассказали «Известиям» студенты вуза.

«Ради нее на первом курсе психфака поменяли правила демонстрации результатов», — отметили они.

Теперь студентам доступен не общий перечень оценок, а каждому приходит только его результат, полученный на экзамене.

Со слов однокурсника Алисы Тепляковой, на занятия в вуз она почти не ходила. Когда девочка являлась на учебу, то ее сопровождал отец. Также она подключается к обучению в дистанционном формате, но делает это редко.

Первый экзамен девочка не сдала, отметил студент. Кроме того, сдавать экзамены она пытается до назначенных дат.

21 декабря девочка сдавала в МГУ предмет «Введение в психологию». По некоторым данным, студентка неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории до объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал» и напал на завкафедрой.

В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать.

28 декабря заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров поделился мнением, что отец девочки Евгений Тепляков может раздувать проблемы, мешая четко увидеть их и смещая акценты. Педагоги вуза могли бы разобраться с девочкой на профессиональном уровне, однако сделать это им не позволяет отец юной студентки.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.