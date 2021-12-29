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Путин и Лукашенко после переговоров вышли на лед для игры в хоккей

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко после переговоров, которые прошли в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге, вышли на лед для того, чтобы сыграть в хоккей.

Игра проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Принимать участие в игре также будут мастера хоккея, в основном — экс-чемпионы.

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Путин выступает в свитере под номером 11, Лукашенко — под номером 1.

Переговоры президента России и белорусского лидера завершились ранее в этот день. Продолжительность встречи составила около трех часов. Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух государств.

В частности, российский лидер отметил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

Ранее, 7 февраля 2020 года, президенты России и Белоруссии сыграли в составе одной команды в товарищеском хоккейном матче. Игра состоялась в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне. Также в матче принял участие сын белорусского лидера Николай, он вышел на лед под номером 35.

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