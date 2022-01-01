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Врач назвал возрастной предел для похудения

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Врач-геронтолог Юрий Конец назвал максимальный возраст, достигнув которого следует избегать различных способов похудения, в том числе диет. В противном случае человек может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, предупредил специалист.

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Завершить борьбу с «лишними» килограммами медик рекомендует до 60 лет. Таким образом удастся сохранить желудок в хорошем состоянии. В противном случае организм будет требовать больше пищи, чем нужно, рассказал Конец.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, всё время говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать», — приводит его слова радио Sputnik.

Для того чтобы снизить массу тела, применяется ряд методик, которые нацелены на изменение обмена веществ в организме. По этой причине подобные программы для похудения противопоказаны пожилым людям, подчеркнул Конец.

Ранее, 6 декабря, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о способах здорового похудения к новогодним праздникам.

За несколько недель до праздников, по его словам, можно сбросить два-три килограмма без вреда для здоровья. Он предупредил, что получение недостаточного количества энергии с продуктами грозит тем, что организм не сможет физически из своих запасов извлечь необходимую для обеспечения потребностей разницу. Потому, по словам Гинзбурга, стоит признать сразу, что много сбросить за короткое время не получится.

По его словам, физическая активность, нормальный сон и сильная мотивация избавиться от лишнего веса являются главными секретами здорового похудения, в том числе перед Новым годом.

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