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Переговоры Путина и Лукашенко длились около трех часов

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Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершившиеся в Санкт-Петербурге, продолжались порядка трех часов.

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Беседа глав государств проходила в Константиновском дворце. Они также пообщались неформально за обедом.

В частности, Путин отметил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. По его словам, Россия и Белоруссия согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

Лукашенко, в свою очередь поблагодарил российского лидера за поддержку, оказываемую республике в «трудное санкционное время». Рост ВВП Белоруссии в 2021 году он назвал «большой заслугой России». Глава государства, отметив, что белорусы ценят поддержку РФ и не останутся в долгу, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере. Он добавил, что нельзя останавливать практику проведения совместных учений армий двух стран, и напомнил, что российская сторона рассматривает предложения Минска по таким учениям на территории Белоруссии. В ответ Путин сообщил о планах провести российско-белорусские учения в феврале-марте.

Ранее, 23 декабря, Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

До этого, 4 ноября, состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

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