Житель Свердловской области ожидает суда за организацию казино в Тюмени

В Тюмени за организацию и проведение азартных игр ожидает суда 37-летний житель Свердловской области. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По данным ведомства, с октября по 4 ноября 2021 года подозреваемый арендовал в Тюмени частный дом на улице Калинина и организовал в нем подпольное казино с использованием игорного оборудования. Незаконную деятельность удалось выявить и пресечь сотрудникам регионального управления СК и ОЭБ и ПК УМВД по Тюмени. В ходе мероприятий были изъяты игральный стол, фишки и карты, пишет Megatyumen.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемому грозит штраф до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы до двух лет.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.