«Путь к социальному сиротству»: в Москве отец с инвалидностью борется за родительские права

В Москве отец с наследственным генетическим заболеванием борется за право воспитывать свою пятилетнюю дочь — она остается с ним последние несколько лет после смерти матери. Против этого выступает мать и брат умершей женщины — они настаивают на том, что из-за заболевания, которое в его случае влияет только на моторику и координацию движений, отец не может достаточным образом заботиться о ребенке и представляет для него опасность. «Известия» разбирались в этой истории, а также в том, действительно ли сам факт наличия инвалидности может повлиять на право человека быть родителем.

Спорный ребенок

Суды по поводу пятилетней девочки (ее имя, как и имена родственников, редакция не раскрывает из этических соображений), которая сейчас живет в Москве с бабушкой и папой, продолжаются последние несколько лет. Однако в декабре они вышли на новый виток.

Мать девочки умерла в 2017 году, вскоре после родов, из-за быстро развившегося онкологического заболевания, которое ранее было выведено в ремиссию . В это время она находилась с ребенком у своей матери, на территории Украины . Поскольку въезд на Украину для граждан из России без оформления приглашения на тот момент был невозможен, женщина договорилась с мужем, что он останется в России, а она, прибыв в страну, оформит для него необходимые документы. Сделать этого она не успела, поскольку спустя несколько дней после родов состояние женщины резко ухудшилось, затем она скончалась.

— После этого девочка осталась со своей бабушкой по маме, у которой была на нее оформленная матерью доверенность, — рассказывает Анастасия Геласимова, координатор проекта «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которая занимается помощью семье. — Затем доверенность истекла, и девочка оставалась там без каких-либо официальных оснований.

Путь к социальному Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В конце концов отцу, который всё это время находился в Москве, удалось через российское консульство добиться сначала права навещать ребенка, а затем — и полюбовного соглашения с семьей жены . В июле 2019 года бабушка вместе с внучкой приехала в столицу, и семья начала готовиться к передаче ребенка отцу и его матери. Девочке к тому моменту было чуть больше двух с половиной лет .

Однако вскоре после возвращения бабушка неожиданно попыталась вывезти ребенка на территорию Украины . Ее остановили на границе и передали девочку отцу .

После этого он запретил женщине видеться с ребенком — в том числе опасаясь повторения ситуации. Она, в свою очередь, обратилась в суд, чтобы забрать девочку к себе. Летом 2021-го бабушке со стороны матери удалось через суд добиться ограничения отца в родительских правах, сославшись на наличие и у него, и у его матери, которая помогает заботиться о девочке, наследственного генетического заболевания — атаксии.

— Они считают, что его заболевание представляет угрозу и опасность для ребенка. Они считают, что с таким заболеванием он не может заботиться о ребенке: не может готовить еду, не может кормить, не может водить ребенка в садик, не может причесывать и одевать, хотя делает это много лет, — говорит Анастасия Геласимова.

Атаксия — нервно-мышечное заболевание, связанное в первую очередь с нарушением моторики . Его симптомы могут напоминать симптомы ДЦП. Оно предполагает наличие инвалидности, но влияет в первую очередь на моторику, оставляя сохранным интеллект.

При этом, подчеркивают в фонде, в суде не было представлено необходимых заключений от профильных врачей, а единственный представленный медицинский документ был подписан врачом-терапевтом общего профиля .

Путь к социальному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заботливый и любящий отец

Сначала мужчина пытался отстаивать свои права самостоятельно, за помощью в благотворительный фонд он обратился только после того, как проиграл апелляцию во всех инстанциях .

Поскольку девочке грозило изъятие опекой и помещение в детский дом, фонду при поддержке органов опеки удалось сделать опекуном бабушку со стороны отца — и отец вместе с девочкой переехал к ней в квартиру. Кроме того, там выступили за восстановление контактов со второй стороной спора: бабушка по матери получила возможность видеться с ребенком и посещает девочку раз в неделю.

Однако несмотря на достигнутые договоренности, представители семьи матери девочки продолжили обращаться в различные инстанции с требованием снять с бабушки ранее оформленную опеку. В конце декабря их требования были поддержаны в прокуратуре — если это произойдет, ребенку может грозить изъятие из семьи.

В фонде подчеркивают, что находятся в контакте с представителями всех сторон.

— Я как человек, который регулярно смотрит на условия, в которых в семьях живут дети, абсолютно уверена, что у этой семьи всё благополучно и у нее с отцом есть нормальная, устойчивая привязанность, — подчеркивает Анастасия Геласимова.

В начале декабря отец при участии фонда прошел независимое обследование у невролога и психиатра. В заключении, выданном в МГМУ им. И.М. Сеченова («Известия» ознакомились с документом), говорится, что мужчина страдает спиноцеребеллярной атаксией. При этом его заболевание не связано с нарушениями психики.

«Заболевание исчерпывается неврологическими симптомами без признаков психических нарушений. <…> Не представляет угрозы окружающим, в том числе собственному ребенку», — говорится в заключении.

Путь к социальному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как следует из документа, в случае отца девочки заболевание сопровождается тремором конечностей, неустойчивостью походки и неточностью движений. В то же время мужчина «полностью ориентирован во времени и окружающей обстановке» и хорошо понимает всё, что происходит с ним по время беседы.

«Краткосрочная и долгосрочная память сохранены. Внимание не страдает. Круг познаний достаточно широк. Мышление не страдает», — следует из материалов осмотра после проведения ряда специализированных тестов.

Отдельно подчеркивается, что мужчина является «заботливым и внимательным отцом», а ограничение общения с ним может травмировать психику ребенка.

Один из реальных рисков, который существует, в частности, если речь идет об инвалидности в семье, — это сложности с социализацией ребенка , признает Анастасия Геласимова.

— Еще в любой семье может быть такая проблема, что родители не отдают ребенка в детский сад, и всё вроде бы хорошо, а потом ребенок идет в школу и выясняется, что ребенок общаться просто не умеет. Но в данном случае ребенок прекрасно социализирован, они пропускают садик только по болезни, папа водит ребенка по кружкам, и везде о них дали самые прекрасные отзывы, — говорит она.

В ближайшее время фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» намерен подать иск о восстановлении мужчины в родительских правах, а также помочь ему трудоустроиться.

«Известия» также связались с представителями второй семьи — бабушкой и дядей со стороны матери ребенка — с просьбой о комментарии с их стороны, однако к моменту публикации материала ответ получен не был.

В деле также задействованы три органа опеки: по месту прописки отца, по месту прописки его матери, бабушки ребенка, в квартире которой они сейчас живут втроем, и по месту прописки второй стороны . Первая из опек, которая хорошо знает отца и дочь, выступила в поддержку отца, два других органа опеки настаивают либо на передаче девочки в семью по линии матери, либо на поиске приемной семьи.

Путь к социальному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Зависнуть в системе»

Инвалидность нередко становится аргументом в спорах между родственниками , которые претендуют на то, чтобы забрать к себе ребенка в случае смерти или лишения прав одного из родителей, рассказывает Анастасия Геласимова. Это, в свою очередь, может привести к изъятию ребенка из семьи и помещению его в детские учреждения, а это «прямой риск социального сиротства», предупреждает собеседница издания.

— Беда в том, что в этом случае ребенок «зависает» в государственной системе — потому что он попадает в сиротское учреждение при живых родителях, которые в любой момент могут свои права восстановить. Брать такого ребенка в семью потенциальные приемные родители не заинтересованы, — обращает внимание она.

При этом, подчеркивают в фонде, в ситуации с этой семьей бабушка со стороны матери по-прежнему является гражданкой Украины, а значит, не сможет усыновить внучку в случае, если отца лишат родительских прав (напомним, усыновление детей гражданами иностранных государств в России запрещено). Если эти требования будут удовлетворены, ребенок может быть передан своему дяде — брату умершей матери, который получил российское гражданство, либо передан в приемную семью или сиротское учреждение.

— Для ребенка, который так рано потерял мать, а затем фактически был вывезен в другую страну и разлучен с отцом, это может быть дополнительным огромным стрессом, — уверена Геласимова.

История, которая складывается с этой семьей, во многом говорит об отношении общества к статусу родителя-инвалида в целом , отметила ранее глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

— У нас до сих пор в обществе к родителям с инвалидностью относятся так, как относятся, и считают их недостойными родительства над собственным ребенком. Нам нужна сейчас помощь, огласка и внимание. Этого не должно произойти, — уверена она.

Путь к социальному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Насквозь не видит»

Сама по себе инвалидность не является и не должна быть основанием для лишения любящего родителя прав , поскольку если человек остается дееспособным, он и в этом случае по-прежнему может исполнять свои родительские задачи, уверена адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов Наталия Карагодина. В то же время решения «по умолчанию» в таком случае быть не может, подчеркивает собеседница издания.

— Здесь есть очень тонкая грань: могут быть действительно случаи, когда есть опасность для жизни и здоровья ребенка, — например, если есть риск того, что заболевание будет активно или незаметно прогрессировать, — обращает внимание она. — Поэтому каждую конкретную ситуацию необходимо изучать очень внимательно, даже если речь идет про кровную семью.

Норм, по которым отца можно было бы лишить родительских прав на основании инвалидности, не существует , подчеркивает адвокат, специалист по семейным спорам Анна Лукирская.

— Если отец может осуществлять воспитание и уход, в состоянии содержать ребенка, не отягощен вредными привычками, то, безусловно, суд будет на его стороне. Безусловное право ребенка — жить и воспитываться своими родителями или одним из них, — поясняет она. — У папы есть абсолютное и неоспоримое право воспитывать собственного ребенка. Другое дело, если он по каким-то причинам (объективным или субъективным) это сделать не может. Тогда уже есть право передать ребенка другим родственникам.

Однако во многом исход дела здесь зависит от степени подготовки той или другой стороны, а также от качества предоставленных в суд материалов.

— Суд не рентген, насквозь не видит. Решение принимает по собранным доказательствам. Поэтому та сторона, которая лучше подготовилась, и придет к финишу первой, — резюмирует адвокат.