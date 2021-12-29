Суд освободил из-под стражи обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Юрия Хованского

После заседания Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга блогер Юрий Хованский покинул здание суда. Его встретила подруга Мария Нелюбова, сообщил 29 декабря корреспондент «Известий».

На появившихся видеокадрах можно увидеть их встречу на улице. После объятий пара села в автомобиль и уехала от здания инстанции.

В среду суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру. В итоге арест был заменен на запрет совершать определенные действия. В частности, блогеру ограничили возможность пользоваться интернетом.

Срок действия меры — до 8 января, таким образом блогер сможет встретить Новый год дома. О замене меры пресечения ходатайствовало следствие.

Юрий Хованский был задержан 9 июня за оправдание терроризма. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнения песни, но не ее распространение в Сети.

В интернете песня оказалась недавно, блогер не собирался выставлять ее на YouTube, отметила Мартыненко. По ее словам, блогер «спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

Популярные блогеры, среди которых Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон, 28 ноября записали видео в поддержку Хованского.