Цена на золото снижается второй день подряд

Эксперты считают, что стоимость золота может снизиться по итогам 12 месяцев. Падение цены драгоценного металла станет первым за три года. Второй день котировки идут вниз после максимума за пять недель, сообщает телеканал «Известия». Февральские фьючерсы подешевели на 0,41%, до $1803 за унцию. На фоне восстановления экономики инвесторы продают золото. Защитный актив приносит меньше дохода, чем более рисковые. На рынках были опасения из-за нового штамма коронавируса. Однако, согласно последним заявлениям, «Омикрон» не должен серьезно повлиять на глобальную экономику.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.