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Генпрокурор поздравил РЕН ТВ с юбилеем и пожелал ему творческих достижений

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллектив телеканала РЕН ТВ с 25-ой годовщиной начала вещания.

В поздравительном обращении генеральный прокурор, в частности, отметил, что за годы существования компания претерпела значительные преобразования, как тактических, так и в стратегических направлениях.

«В политике канала менялось многое. Однако неизменной константой для сотрудников РЕН ТВ оставалось только одно: неустанный творческий поиск. Ваши телевизионные журналисты постоянно стремятся быть в гуще событий, происходящих в стране — ценнейшее профессиональное качество», — подчеркнул он.

Также Краснов отметил, что Генеральная прокуратура и РЕН ТВ находятся в постоянном взаимодействии, и работа телеканала нередко помогает в защите прав и свобод граждан, восстановлению законности, защите интересов государства.

«Желаю вам и вашей команде здоровья, дальнейших творческих достижений, любви и преданности аудитории, сохранения лидирующей позиции в отечественном медийном пространстве», — отметил глава ведомства в поздравлении, направленном генеральному директору канала.

Ранее РЕН ТВ с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Телеканал РЕН ТВ начал вещание 1 января 1997 года. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.

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