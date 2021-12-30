На сайте Конституционного суда РФ его председатель Валерий Зорькин разместил свою книгу, в которой допускает возвращение смертной казни в России, дабы не уступать ценностям, навязанным «старыми демократиями» и несвойственным правосознанию россиян. Автор дает понять, что Россия в 1996 году ввела мораторий на исполнение смертных приговоров, чтобы войти в состав Совета Европы, но политический ветер может перемениться, к тому же пренебрегать негативной реакцией общества на слишком мягкие приговоры опасно.

Идея возвращения смертной казни имеет в России как сторонников, так и противников, и у каждой аудитории есть аргументы.

Напомню, что возможность отмены смертной казни закреплена в статье 20 Конституции России, принятой в декабре 1993 года, после политического кризиса осени того же года. Это произошло под политическим лозунгом гуманизации конституционного и уголовного законодательства в противовес законодательству, правоприменительной практике и попыткам «реставрации» Советского Союза и коммунистической идеологии. В том числе на фоне неоднократных ошибок правоохранительных органов, следствия и судов, когда к смертной казни приговаривались невиновные, например по делам о серийных убийствах. Особенно много судебных ошибок случалось по делам о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, то есть когда отсутствовали прямые свидетели совершения преступления.

Первым конституционным ограничением применения смертной казни стало условие — только за особо тяжкие преступления против жизни. Это нашло отражение в статье 59 нового Уголовного кодекса РФ, принятого в июне 1996 года и введенного в действие 1 января 1997-го. В статьях особенной части УК РФ смертная казнь предусматривается исключительно за убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах.

Второй важной гарантией от непоправимых судебных ошибок стало предоставление обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Этот институт отсутствовал в судебной системе СССР и постсоветской России.

С осени 1996 года смертная казнь в России применять перестали. Это было связано как с вступлением России в Совет Европы в феврале 1996-го, так и вследствие необходимости создания и постепенного внедрения в судах субъектов РФ института присяжных.

1990-е и начало 2000-х годов — это время резкого роста предпринимательских возможностей и череды глубоких, наложившихся друг на друга кризисов — политического, экономического, финансового. Всё это сопровождалось резким ростом числа убийств, включая совершенные при отягчающих обстоятельствах. В том числе из корыстных побуждений — вымогательств, разбойных нападений, бандитизма. Шли войны по разделу собственности между коммерческими структурами и передел сфер влияния между преступными группировками, осуществлялись террористические акты против гражданского населения, военных и сотрудников правоохранительных органов, в том числе в связи с вооруженными конфликтами на Северном Кавказе.

Однако всё это не помешало Конституционному суду РФ 19 ноября 2009 года своим определением в очередной раз подтвердить невозможность назначения смертной казни. Суд ссылался на протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и другие международные правовые акты, подписанные Российской Федерацией.

Долгосрочной и действующей сейчас альтернативой смертной казни стало пожизненное лишение свободы.

Поскольку в этой проблеме есть эмоциональный аспект — родственники убитых часто требуют казнить преступника, — такая дискуссия будет актуальной всегда. Позиция о целесообразности смертной казни традиционно находит поддержку в обществе, особенно по делам об убийствах детей, женщин, беспомощных вследствие возраста и состояния здоровья людей, о серийных убийствах.

Предложения о восстановлении смертной казни, как правило, возникают после очередной резонансной публикации в СМИ об убийствах детей, массовых убийствах в общественных местах, например в школах, и после террористических актов.

Однако авторы этих предложений не замечают того, что сегодня количество подобных преступлений не растет. Между наличием или отсутствием смертной казни и количеством убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах, объективной причинной связи нет. Предполагаю, что такие предложения вызваны скорее политическими соображениями, а не актуальными для общества проблемами.

Автор — адвокат, партнер адвокатского бюро Criminal Defense Firm

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