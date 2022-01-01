Глава МВД поздравил РЕН ТВ с юбилеем

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил коллектив телеканала РЕН ТВ с 25-летием, отметив высокий профессионализм руководства и мастерство его сотрудников.

«За четверть века телевизионный канал прошел трудный и интересный путь, приобрел весомый авторитет не только в России, но и за ее пределами», — говорится в поздравлении, направленном генеральному директору канала.

Колокольцев отметил, что благодаря профессиональным качествам коллектива РЕН ТВ динамично развиваться, успешно применяет новаторские формы подачи материала.

«Желаю успехов, благополучия, вдохновения и новых творческих достижений», — подчеркнул глава МВД.

Ранее поздравительную телеграмму телеканалу направил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на успехи РЕН ТВ и подчеркнул, что в его основе лижет «неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики дружного, сплоченного коллектива телеканала». С юбилеем телеканал также поздравил глава правительства Михаил Мишустин.

Телеканал РЕН ТВ начал вещание 1 января1997 года. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.