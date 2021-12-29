Хованский покинул здание суда

Блогер Юрий Хованский в среду, 29 декабря, покинул здание суда. На опубликованных «Известиями» кадрах можно заметить, как блогера встречает его девушка Мария Нелюбова, пара садится в автомобиль и уезжает.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения блогеру и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Данная мера пресечения будет действовать до 8 января, таким образом Хованский сможет встретить Новый год дома.

При этом следствие просило отменить арест, ранее избранный фигуранту уголовного дела по оправданию терроризма, с 8 января.

Юрий Хованский был задержан 9 июня за оправдание терроризма. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнения песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, блогер не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

Популярные блогеры, среди которых Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон, 28 ноября записали видео в поддержку Хованского.