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Мишустин отметил особый стиль РЕН ТВ и пожелал телеканалу новых проектов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала РЕН ТВ с 25-летним юбилеем. В своем письме глава правительства подчеркнул, что за эти годы канал «обрел свой особый стиль, стал динамичным и содержательным», а главное — завоевал свою преданную аудиторию.

«Коллектив РЕН ТВ всё время в творческом поиске, находит новые жанры и форматы, делает уникальные подборки материалов. В вашем эфире не только актуальные новостные программы, но также развлекательный и документальный контент, остросюжетные, научно-популярные и спортивные передачи, хорошие российские и зарубежные фильмы. И конечно, особое место принадлежит журналистским расследованиям, сюжеты которых помогают решить проблемы конкретного человека», — говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что РЕН ТВ не раз становился обладателем профессиональных премий.

«За этими достижениями — серьезная работа режиссеров, операторов, корреспондентов, ведущих и продюсеров. Вы всегда стремитесь к совершенству, ответственно подходите к делу, внимательно следите за зрительским предпочтениями», — подчеркнул премьер, пожелав РЕН ТВ удачи, новых проектов и премьер.

Ранее поздравительную телеграмму телеканалу направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сегодня РЕН ТВ предлагает зрителям широкую линейку качественных, интересных программ и по праву считается одним из лидеров отечественного телевещания.

Телеканал РЕН ТВ начал вещание 1 января 1997 года. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.

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