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Путин поздравил РЕН ТВ с 25-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил телеканал РЕН ТВ с 25-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу, 1 января.

«Стартовав в эфире четверть века назад, с первых же проектов телеканал ярко продемонстрировал свой серьезный информационный потенциал и особый творческий почерк, обрел большую, преданную аудиторию», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что сегодня РЕН ТВ предлагает зрителям широкую линейку качественных, интересных программ и по праву считается одним из лидеров отечественного телевещания.

«Уверен, что в основе этого успеха — неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики дружного, сплоченного коллектива телеканала. И конечно, отмечу ваше деятельное участие в реализации востребованных, социальных, благотворительных инициатив», — подчеркивается в телеграмме.

Президент пожелал коллективу РЕН ТВ в новом году здоровья и реализации намеченных планов.

Телеканал РЕН ТВ начал вещание 1 января 1997 года. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.

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