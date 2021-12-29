Пассажир «ВАЗа» погиб в ДТП на трассе под Оренбургом

В Сакмарском районе Оренбургской области при столкновении «ВАЗа» и «Газели» погиб человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла на 688-м км трассы Казань–Оренбург–Акбулак — граница Республики Казахстан. По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

От удара обе машины вылетели с трассы. «Газель» перевернулась, уточняет 56orb.ru.

В результате ДТП пассажир «ВАЗа» получил различные травмы, от которых скончался до прибытия «скорой». Водитель легковушки был госпитализирован в больницу имени Пирогова в Оренбурге.

28 декабря на трассе Тюмень–Омск автомобиль Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «МАЗ». Погибли водитель иномарки и его пассажирка.