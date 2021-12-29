Библиотеки Москвы подготовили праздничную программу на каникулы

Московские библиотеки приглашают детей и их родителей на специальную программу в новогодние праздники. Об этом 29 декабря сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, со 2 по 7 января в читальнях пройдут сотни мероприятий: творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

«Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», — приводятся ее слова на сайте mos.ru.

Ознакомиться с полным расписанием новогодней программы и зарегистрироваться на понравившееся мероприятие можно на портале «Онлайн. Библиогород» , а также на mos.ru в разделе «Афиша» . На все события необходима предварительная регистрация.

Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Ребята от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что оформить онлайн единый читательский билет (ЕЧБ) во все библиотеки Москвы теперь можно на сайте правительства столицы. Отмечалось, что также с помощью ЕЧБ можно пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.