Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления

Недосып, переутомление и курение могут быть развитием стойкого повышенного артериального давления, артериальной гипертензии. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, в большинстве случаев болезнь развивается с возрастом, но отмечены и ее случаи у детей.

«Они могут иметь не сосудистую причину, а именно вторичную гипертензию, которая связана с почками, надпочечниками, гормональным профилем», — рассказала врач телеканалу «Звезда».

У маленьких пациентов давление чаще всего повышается от недостатка сна или переутомления. Также на повышение давления влияет частое использование гаджетов и вегетососудистая дистония, добавила врач.

У взрослых пациентов артериальная гипертензия развивается по другим причинам.

«Там давление может быть связано с неврологией — те же переутомления, если человек устает на работе, мало спит, курит. Как правило, курение как фактор риска выступает. Когда человек высыпается или уходит в отпуск, то без таблеток всё само собой проходит», — сказала Маршинцева.

Кроме того, кардиолог напомнила, что с возрастом сосуды теряют эластичность и их надо укреплять: следить за уровнем холестерина, чаще заниматься спортом и закаляться.

Как установили ученые из Университета Лаваля в Канаде, клюквенный сок может способствовать нормализации кровяного давления. Также он может способствовать нормализации уровня холестерина в крови.

Ранее врач-кардиолог столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал вызывающие гипертонию продукты. Он пояснил, что необходимо употреблять меньше соли, исключить из своего рациона большое количество полуфабрикатов и придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии.