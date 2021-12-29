Прямой эфир
Мир
Переговоры Путина и Лукашенко продлились около трех часов
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
Украина запретила ввоз пяти детских книг из России
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо

Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Валерий Фоменков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Валерий Фоменков скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает в среду, 29 декабря, пресс-служба клуба.

«Перед матчем «Спартака» и «Локомотива» пришла печальная новость. В возрасте 83 лет после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Фоменкова — легендарного нападающего «Спартака», игравшего за красно-белых с 1960 по 1970 год», — отмечается в заявлении.

Фоменков был единственным четырехкратным чемпионом страны в составе «Спартака». Он выиграл чемпионат СССР в 1962, 1967 и 1969 годах, а также завоевал золото (1976) национального первенства с красно-белыми в качестве тренера.

В пресс-службе добавили, что Фоменков всегда говорил с любовью и даже с нежностью о клубе.

«Мы же на всех играх переживаем за нашу команду. Какое ни есть, но это наше дитя, хорошее оно или не очень. Хочется, чтобы ребята не были статистами, чтобы кровь горела, когда смотришь на их игру!» — приводятся слова экс-нападающего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021