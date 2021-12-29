Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Валерий Фоменков

Экс-нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Валерий Фоменков скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает в среду, 29 декабря, пресс-служба клуба.

«Перед матчем «Спартака» и «Локомотива» пришла печальная новость. В возрасте 83 лет после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Фоменкова — легендарного нападающего «Спартака», игравшего за красно-белых с 1960 по 1970 год», — отмечается в заявлении.

Фоменков был единственным четырехкратным чемпионом страны в составе «Спартака». Он выиграл чемпионат СССР в 1962, 1967 и 1969 годах, а также завоевал золото (1976) национального первенства с красно-белыми в качестве тренера.

В пресс-службе добавили, что Фоменков всегда говорил с любовью и даже с нежностью о клубе.

«Мы же на всех играх переживаем за нашу команду. Какое ни есть, но это наше дитя, хорошее оно или не очень. Хочется, чтобы ребята не были статистами, чтобы кровь горела, когда смотришь на их игру!» — приводятся слова экс-нападающего.