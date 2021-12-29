Путин отметил значимость надежной работы ЖКХ и транспорта в праздники

Важно, чтобы в новогодние праздники надежно и без сбоев работали ЖКХ и транспорт. Об этом сообщил в среду, 29 декабря, президент России Владимир Путин.

В ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона глава государства уточнил, что многие граждане по традиции проведут новогодние праздники дома, в кругу семьи, родных, близких.

«Мы понимаем, насколько важно, чтобы в эти большие, длинные по времени выходные надежно и без сбоев работали все предприятия жилищно-коммунальной сферы, организации непрерывного цикла, транспорта, многих других отраслей экономики и социальной сферы, которые обеспечивают жизнь наших городов и поселков», — добавил Путин.

Минтранс Московской области 27 декабря разъяснил работу автобусов в регионе во время новогодних праздников. До 31 декабря автобусы в регионе будут курсировать по расписанию рабочего дня, после — 31 декабря — они будут ходить до 03:00. Тогда как в выходные дни 1, 2, 7, 8 и 9 января они будут перевозить пассажиров по графику воскресного дня, в остальные дни — по расписанию субботы.

17 декабря стало известно, что проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным. Так, за проезд в московском метро, МЦК и наземном транспорте не нужно будет платить, начиная с 20:00 31 декабря и до 06:00 1 января.