В Германии оценили последствия введения санкций против России

Европейские государства, включая Германию, опасаются, что санкции в отношении России приведут к негативным последствиям для экономики Евросоюза (ЕС). Как отметили обозреватели Handelsblatt Клаус Штратманн и Мориц Кох, в Европе обвиняют Москву в использовании искусственно созданного дефицита энергоресурсов в своих интересах.

Дефицит топлива в Европе в РФ рассматривают как особый вид «оружия», сказано в статье.

Уточняется, что «евробюрократия» в ходе совещаний в Брюсселе не исключила возможность того, что подобное «оружие» Европа сможет использовать против России.

Кроме того, в Берлине обеспокоены, что антироссийские рестрикции вернутся «бумерангом» и нанесут ущерб странам ЕС.

20 декабря стоимость газовых фьючерсов побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. Хотя 28 декабря топливо подешевело до $1160 за 1 тыс. куб. м, европейцы в соцсетях продолжают укорять своих лидеров за «запредельные» цены на газ, отмечается в материале.

Кроме того, озабоченность европейских политиков растет по мере того, как в подземных хранилищах остается всё меньше запасов топлива: на 27 декабря из них было отобрано уже 43,1% от объема, закачанного в этом году.

Журналисты сомневаются, что у ЕС достаточно ресурсов для ведения «экономической войны» против России. Германия продолжает зависеть от Москвы в связи с необходимостью поставок углеводородов, в которых также нуждается и промышленность страны.

«Эту реальность Германия — промышленно развитая, но не богатая ресурсами страна — должна принять», — уверены Штратманн и Кох.

Давление на Европу по вопросу блокировки запуска российского трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в основном оказывает Вашингтон, подчеркнуло издание.

В Handelsblatt сообщили, что проводником данной идеи в ФРГ выступает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Ранее, 23 декабря, Бербок заявила о консенсусе с канцлером Олафом Шольцем по «Северному потоку – 2». По ее словам, вопросы по запуску проекта будут рассматриваться в ключе энергетической безопасности, которая имеет важное значение для Германии.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».