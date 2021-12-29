Два человека пострадали в массовом ДТП в Рязани

Два человека получили травмы в результате массового ДТП в Рязани. По факту аварии проводится проверка.

По данным Госавтоинспекции, вечером 28 декабря 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo во время движения по трассе М-5 «Урал» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, которым управлял 24-летний мужчина. От удара отечественная машина столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением 60-летнего жителя Рязанского района. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Водитель ВАЗ-2115 и его 22-летняя пассажирка получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Омской области. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАЗ». Два человека погибли.