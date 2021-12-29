Лукашенко назвал рост ВВП Белоруссии в 2021 году во многом заслугой РФ

ВВП Белоруссии вырос в этом году на фоне введения санкций во многом благодаря России. Об этом 29 декабря заявил президент страны Александр Лукашенко.

«То, что мы прибавили товарооборот и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей — пусть в меньшей степени — на международной арене. Я публично искренне вас за это благодарю», — сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Президент России также сообщил о хорошем состоянии белорусской экономики.

«Что касается экономики, то хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии... Профицит, по-моему, какой-то намечается. Белоруссия для нас надежный партнер, даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики», — подчеркнул российский лидер.

Лукашенко, отметив, что белорусы ценят поддержку РФ и не останутся в долгу, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере.

«Помните, как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся. Думаю, что мы многое еще сможем сделать. И я вас давно просил, чтобы мы не останавливали сотрудничество в военной сфере, оборонной отрасли и военно-промышленном комплексе. Я обратился к вам, чтобы вы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят новым образцам военной техники, которую мы у России закупаем. Мы это делаем», — сказал он.

Лукашенко добавил, что нельзя останавливать практику проведения совместных учений армий двух стран, и напомнил, что российская сторона рассматривает предложения Минска по таким учениям на территории Белоруссии.

В ответ Путин сообщил о планах провести российско-белорусские учения в феврале-марте.

«Мы проведем в начале года, там военные согласуют в марте, феврале — не знаю, когда они решат», — сказал президент России.

Ранее, 23 декабря, Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

До этого, 4 ноября, состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.