За неделю в Орловской области выявили 30 нарушений в сфере оборота оружия. В регионе ведется профилактическое мероприятие «Безопасный Новый год».

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели больше 90 проверок по месту жительства владельцев оружия. Составлено 30 административных протоколов. Пять единиц оружия изъяты у граждан, в том числе в связи со смертью владельца. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Гражданам выдано больше 200 разрешений и лицензий. Около 300 человек обратились в территориальный орган Росгвардии с заявлениями об оказании госуслуг в сфере оборота боеприпасов и оружия.

С начала декабря и до окончания новогодних каникул будет вестись профилактическое мероприятие, в рамках которого гражданам напоминают о мерах предосторожности при обращении с оружием и правилах по хранению и транспортировке оружия.