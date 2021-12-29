Украина запретила ввоз пяти детских книг из России

На Украине запретили ввоз пяти детских книг из России из-за их содержания. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В ведомстве отметили, что отказали импортеру в том числе из-за пропаганды в них «государства агрессора». Так, в книгах «Высокие технологии: Из фантастики в реальность», «Современные профессии», «Знаменитые животные» есть изображения сотрудников силовых ведомств, военнослужащих и военной техники России.

Также под запрет попала книга «365 сказок и стихов на каждый день». В произведении есть стихотворение о российской армии и императрице Екатерине II, где среди ее заслуг указывается «захват чужих территорий».

В госкомтелерадио отметили, что за 2021 год к ним на рассмотрение поступило почти 7,2 тыс. заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Разрешение на ввоз было выдано 6442 произведениям. Кроме того, госкомтелерадио выдал приказ, которым были аннулированы 2226 разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ.

В 2016 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение госкомтелерадио.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

Кроме того, с 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.