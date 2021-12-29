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Экс-советник президента США Болтон назвал условия для запуска СП-2

Болтон: РФ для запуска СП-2 должна свернуть военные базы за рубежом
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Условием для запуска в работу газопровода «Северный поток — 2» должно стать сворачивание Россией военных баз за рубежом. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для портала 19Fortyfive.

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«Брюссель должен серьезно отнестись к угрозе со стороны России, которая, в конце концов, граничит с Евросоюзом, а не с Америкой», — подчеркнул он.

По его словам, проект надо отменить до тех пор, пока Россия не закроет военные базы в других странах.

Также Болтон посоветовал членам НАТО в Европе нарастить военные бюджеты до двух процентов внутреннего валового продукта, как было условлено на саммите в Кардиффе, призвал увеличить поставки вооружений на Украину и усилить ротацию войск Североатлантического альянса в этой стране.

«Западные министры обороны и председатели их объединенных штабов должны собраться в Киеве, Кишиневе, Тбилиси и даже в Минске для консультаций», —добавил он.

Накануне постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются, добавил дипломат.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ранее выступавшая против проекта, рассказала о том, что они с канцлером Германии Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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