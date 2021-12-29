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Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке

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Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова назначила Юрия Муравицкого главным режиссером учреждения. Об этом в среду, 29 декабря, «Известиям» сообщили в театре.

«Назначение Юрия Муравицкого на новую для Театра на Таганке должность главного режиссера призвано поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Муравицкий, в сою очередь, выразил надежду на то, что сотрудничество на постоянной основе позволит добиться театру хороших творческих результатов.

8 октября стало известно о воссоединении Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки». Как объяснили тогда в пресс-службе учреждения, теперь юридически существуют два театра, и у каждого свой репертуар.

В 1984 году Юрий Любимов, ставший главным режиссером театра, уехал за границу, и его место занял Анатолий Эфрос. Спустя пять лет Любимов вернулся, однако в труппе произошел раскол. Тогда отколовшаяся ее часть основала «Содружество актеров Таганки».

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