Президент Владимир Путин внес в ГД законопроект об институте прекращения гражданства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Соответствующие данные следуют из сведений, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ, в частности, расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц. В данном случае имеются в виду те люди, которые имеют право на упрощенное получение российского гражданства. При этом законопроект оставляет в ведении президента только прием в российское гражданство в исключительном порядке, тогда как остальные полномочия в этой области передаются МВД и МИД РФ.

Кроме того, документ определяет исключительный порядок принятия в гражданство. Так, его планируется распространить на лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, а также на лиц, которые ввиду своей профессии представляют интерес для страны.

В связи с нововведениями мера сократит срок рассмотрения заявлений о предоставлении гражданства с одного года до трех месяцев.

Ранее в тот день первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил готовность комитета оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект. По его словам, положения обновленной редакции законопроекта о гражданстве России очень важны.

Миграционный юрист Капрел Бабасинян в свою очередь заверил, что этот документ упрощает процедуру и сокращает сроки принятия в российское гражданство тех, кто соответствует критериям. Он добавил, что речь идет о том, чтобы дать людям, владеющим русским языком, знающим историю и законодательство России, гражданство РФ, а не раздавать его «налево и направо».

Глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат КПРФ Леонид Калашников также заявил, что участвовал в разработке законопроекта вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ. По словам Калашникова, документ будет принят в начале следующего года.