Прямой эфир
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо
Общество
В Тюменской области отменили COVID-сертификаты в общественных местах
Авто
КамАЗ начал подготовку к выпуску новой модели грузовика
Общество
К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты

Президент Владимир Путин внес в ГД законопроект об институте прекращения гражданства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Соответствующие данные следуют из сведений, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ, в частности, расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц. В данном случае имеются в виду те люди, которые имеют право на упрощенное получение российского гражданства. При этом законопроект оставляет в ведении президента только прием в российское гражданство в исключительном порядке, тогда как остальные полномочия в этой области передаются МВД и МИД РФ.

Дом платежом красен: «золотые» паспорта поддержали в правительстве РФ
Если закон примут, иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке

Кроме того, документ определяет исключительный порядок принятия в гражданство. Так, его планируется распространить на лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, а также на лиц, которые ввиду своей профессии представляют интерес для страны.

В связи с нововведениями мера сократит срок рассмотрения заявлений о предоставлении гражданства с одного года до трех месяцев.

Ранее в тот день первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил готовность комитета оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект. По его словам, положения обновленной редакции законопроекта о гражданстве России очень важны.

Миграционный юрист Капрел Бабасинян в свою очередь заверил, что этот документ упрощает процедуру и сокращает сроки принятия в российское гражданство тех, кто соответствует критериям. Он добавил, что речь идет о том, чтобы дать людям, владеющим русским языком, знающим историю и законодательство России, гражданство РФ, а не раздавать его «налево и направо».

Глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат КПРФ Леонид Калашников также заявил, что участвовал в разработке законопроекта вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ. По словам Калашникова, документ будет принят в начале следующего года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021