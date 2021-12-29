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Врач рассказала о последствиях запущенного насморка

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Несоблюдение рекомендаций врача или отсутствие лечения при насморке может привести к тому, что воспаление распространится по организму и потребуется вмешательство хирургов. Об этом в среду, 29 декабря, рассказала врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова «Пятому каналу».

«Воспаление околоносовых пазух — когда насморк длится более 10 дней либо после улучшения отмечается ухудшение самочувствия, усиление насморка, повышение температуры на пятые-седьмые и далее сутки. Синусит может быть разным в зависимости от места воспаления, то есть от того, какая пазуха воспалена — верхнечелюстная, лобная, решетчатые клетки или основная пазуха», — объяснила медик.

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Колесникова рассказала, что без лечения болезнь может распространиться по организму через кровь, лимфу или по так называемым дегисценциям — щелям в соединительных костях черепа.

«Инфекция из носа может пойти к тканям глаза, и возможно воспаление надкостницы, глазничной клетчатки и самого глаза. Также инфекция может из носа пойти в полость черепа, и могут развиться различные воспаления оболочек головного мозга — менингит, абсцессы головного мозга, что в свою очередь достаточно тяжело лечится и оперативным путем», — пояснила отоларинголог.

Также запущенный насморк может грозить воспалением сосудов, обволакивающих мозг. При отсутствии лечения потребуется хирургическое вмешательство, вероятны потеря глаза или легальный исход.

Ранее, 16 декабря, заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рассказала о распространенных ошибках в лечении насморка. По ее словам, ошибкой является использование сосудосуживающих капель более недели.

Специалист указала, что осторожным также следует быть с народными методами лечения. Так, прогревание носа солью или вареными яйцами может помочь только на начальной стадии заболевания.

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