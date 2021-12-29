Власти Владивостока объяснили запрет выхода на лед

Власти Владивостока объяснили, с чем связано введение запрета выхода на лед в городе и сколько он продлится. По словам мэра Константина Шестакова, ограничения снимут после образования прочного ледового покрытия, но не полностью.

Как написал градоначальник в своем Instagram, запрет будет действовать только в период ледостава. Ограничения снимут сразу после того, как синоптики сообщат, что обледенение завершилось.

Никаких ограничений для рыбалки после этого не будет, заверил Шестаков. По его словам, у него «и в мыслях не было запрещать всем выходить на лед и рыбачить».

Однако один запрет будет действовать всю зиму. Речь идет о выезде автомобилей на лед, пишет Vostokmedia.

Ранее агентство сообщало о публикации постановления о запрете выхода на лед во Владивостоке. Отмечалось, что в документе не указаны конкретные даты действия ограничительных мер.