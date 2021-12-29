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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Санкт-Петербурге 29 декабря поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку, оказываемую республике в «трудное санкционное время».

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«Я вам очень благодарен. Очень благодарен вам лично. Прежде всего за то, что вы сделали для Белоруссии, и за ту поддержку, которую вы оказываете нам… Дело не в лести, а дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям... И компании российские, и правительство российское, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Запад продолжает «душить» республику санкциями.

«Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», — сказал президент Белоруссии.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Белоруссия и ее лидер становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции с белорусской стороны.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который категорически отрицает обвинения.

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