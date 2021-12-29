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Назальная вакцина от коронавируса «Спутник» поступит в продажу в начале 2022 года

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Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом 29 декабря заявили в Центре им. Н.Ф. Гамалеи, где был разработан этот препарат.

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«Центр им. Гамалеи: Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против быстро передающегося штамма «Омикрон» не только с точки зрения защиты от инфекции, но и с точки зрения предотвращения ее распространения. Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», — написано в аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.

Ранее, 30 ноября, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». До этого, 27 ноября, Гинцбург заявил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также сообщил, что интраназальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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