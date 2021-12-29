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Мост через реку Дьиппа в Якутии обойдется в 132 млн рублей

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В Якутии в Вилюйском районе построят мост через реку Дьиппа. Переправа появится на автодороге 35-й км «Эдьигээн» до села Усун. Строительство начнется в 2022 году. Проект предусматривает сооружение металлического моста с деревянной проезжей частью. Длина составит 71 м.

Администрация района проводит открытый конкурс на строительство. Стоимость контракта составляет 132 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 31 января, пишет ИА SakhaNews.

Ранее сообщалось, что Якутии из федерального бюджета выделят дополнительно 300 млн рублей на строительство местных дорог. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Средства направят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

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