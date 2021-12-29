Треть американцев считают нечестной победу Байдена на выборах

Треть американцев до сих пор не признают результаты президентских выборов. Исследование провели специалисты Массачусетского университета в Амхерсте, передает телеканал «Известия». 33% жителей США считают победу Джо Байдена нелегитимной или возможно нелегитимной. Среди республиканцев итоги кампании не признает 71%. У демократов показатель намного ниже — всего 4%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.