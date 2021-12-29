Проект расширения Горьковского шоссе в Казани обойдется в 192,5 млн рублей

В Татарстане определили подрядчика, который займется разработкой проекта расширения Горьковского шоссе. Стоимость работ составит 192,53 млн рублей.

Согласно тендеру, проект охватывает не только шоссе, но и прилегающие улицы Фрунзе, Болотникова, а также участок дороги от улицы Музыкальной до трассы М-7. Подрядчику потребуется выполнить инженерные геологические и геодезические изыскания на дороге протяженностью 11,5 км. Специалистам необходимо определить количество транспортных развязок, разделить предстоящую реконструкцию на этапы и уточнить прочие детали строительства. Об этом пишет InKazan.ru.

По данным сайта госзакупок, разработкой займется ООО «Дорстрой комплекс».

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что расширение Горьковского шоссе обойдется примерно в 22 млрд рублей. Дорогу расширят до шести полос, будут построены подземные и надземные переходы.