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В ЦБ заявили об отсутствии дискриминации непривитых от COVID-19 заемщиков

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В страховом регулировании в России сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации заемщиков. В Центробанк обращения по теме дискриминации непривитых не поступали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ в среду, 29 декабря.

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Ранее в этот же день «Известия» сообщали, что в 2022 году россиян, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, может коснуться то, что отсутствие действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса приведет к заметному росту стоимости займа.

Эксперты рассказали, что одним из результатов пандемии может стать то, что будут внесены изменения в условия страхования: снизится максимальный возраст кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга, увеличится размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями.

«В настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации», — отметили в Банке России.

В пресс-службе банка МКБ заявили «Известиям», что для нецелевых кредитов в финансовой организации действует единый тариф по страхованию жизни и здоровья для всех категорий заемщиков от 18 лет до 70 лет включительно на дату заключения договора страхования.

«На стоимости кредита для клиента нововведение, скорее всего, не отразится, а вот на сумме страховой премии возможно. Особенно это может коснуться договоров, где предусмотрен индивидуальный андеррайтинг. Например, это страхование жизни и здоровья по ипотеке, где клиент заполняет заявление, в котором помимо физических данных и профессиональной деятельности есть вопросы, связанные с жизнью и здоровьем», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ожидают реакцию страхового рынка.

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