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Глава Минэнерго заявил об отсутствии поставок электроэнергии из России на Украину

Шульгинов: Россия не осуществляет поставок электроэнергии на Украину
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Россия не осуществляет поставки электроэнергии на Украину. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

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«Они закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок в Украину», — сказал Шульгинов в эфире канала «Россия 24».

В ноябре сообщалось, что Украина увеличила объемы поставок электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза. 29 ноября были зафиксированы пиковые показатели импорта — они составили 900 МВт·ч по сравнению с 415 МВт·ч, которые были зафиксированы 27 ноября.

Ранее, 23 ноября, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев в части объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. По его словам, отключения в течение месяца наблюдаются в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

До этого, 21 ноября, сообщалось, что Украина снова запросила поставки электроэнергии из Белоруссии. По данным «Укрэнерго» на утро того дня, объемы импортируемой энергии составляли 415 МВт·ч. Возобновление экспорта электроэнергии на Украину подтвердили в министерстве энергетики Белоруссии.

20 ноября украинский депутат Юлия Тимошенко заявила, что Киев искусственно создал энергетический кризис в стране. Она отметила, что чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Минском и просят у Белоруссии «аварийные перетоки».

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

В октябре этого года Шульгинов заявил, что РФ готова возобновить поставки электроэнергии на Украину, если она будет нуждаться в импорте, это коммерческий вопрос.

Украинская Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в мае 2021 года запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября, но позже продлила запрет до 1 ноября.

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