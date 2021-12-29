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Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело россиянки Сапеги

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Уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги направлено в суд. Об этом 29 декабря на своем сайте сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

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Фигурантка обвиняется, в частности, в разжигании социальной вражды и розни, организации вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел и организации угрозы в отношении судьи.

Как следует из материалов дела, Сапега вместе с другими лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — отметили в ведомстве.

В итоге на ресурсах разместили персональные данные не менее 238 человек, среди которых — сотрудники милиции, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.

«После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления», — добавили в Генпрокуратуре.

Обвиняемая получала вознаграждение за свою деятельность, а в качестве средств совершения преступлений Сапега использовала, в частности, iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air.

«В ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, — оказанное ей содействие имело существенное значение в изобличении других соучастников противоправных действий. Она приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

20 декабря Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело в отношении Сапеги прокурору для направления в суд. Ее обвинили по семи статьям, в том числе в разжигании социальной розни, угрозах силовикам, а также преступлении против информационной безопасности.

5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим арестованной в Белоруссии россиянки рассказал, что дело его падчерицы пока не было направлено в белорусский суд. По словам мужчины, психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

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