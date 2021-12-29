На футбольный ЦСКА подали заявление о банкротстве

Иркутская компания «Бета» подала в суд заявление о банкротстве московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба компании.

В ноябре суд взыскал с ЦСКА более 348 млн рублей в пользу компании «Бета», правопреемника «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона ЦСКА «ВЭБ-Арена». Однако 13 декабря Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение этого постановления до рассмотрения кассационной жалобы клуба.

«Компания «Бета» сообщает, что и впредь готова добиваться получения взысканной судом суммы долга всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации способами. Особо хотим отметить недобросовестное поведение футбольного клуба ЦСКА, который в настоящее время предпринимает попытки уклониться от реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта», — заявил гендиректор компании Дмитрий Маслов.

Конфликт произошел из-за строительства стадиона с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 млрд рублей, который ЦСКА как застройщик заключил с истцом в 2013 году.

За нарушение сроков выполнения работ ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей. Однако договор предусматривал, что неустойка не может быть выше 7, 63% от общей цены договора (839 млн). Размер гарантийного депозита составлял только 548 млн рублей. Всю эту сумму застройщик удержал в счет штрафных санкций.

Ранее в этот же день «Спорт-Экспресс» сообщил о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича тренером ЦСКА. По информации издания, условия контракта между 42-летним специалистом и московским клубом согласованы.