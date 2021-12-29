В 2021 году РЕН ТВ стал лидером по цитируемости в «Одноклассниках»

«Одноклассники» опубликовали рейтинг популярности СМИ в ОК за 2021 год. По итогам года РЕН ТВ стал самым цитируемым источником в популярной социальной сети. Охват публикаций телеканала в ОК составил 3531,52 тыс. Вторую и третью строчки рейтинга получили «РИА Новости» (2368,75 тыс.) и Life.ru (796,62 тыс.)

В топ тем 2021 года попали материалы РЕН ТВ о приглашении героя-спецназовца в Беслане на школьную линейку, спасении девочки от собаки в Новосибирске, спасении пингвинов и др.

«Мы рады, что наше сообщество высоко ценится в «Одноклассниках» и второй год подряд мы удерживаем первое место по цитируемости среди СМИ. Всё это благодаря нашим подписчикам. В следующем году мы продолжим публиковать важные, интересные, срочные и эксклюзивные новости», — отметили в SMM-редакции МИЦ «Известия». Там также выразили благодарность соцсети «Одноклассники» за возможность участвовать в активностях и тестировать новые функции.

Каждый месяц и год «Одноклассники» совместно с компанией «Медиалогия» составляют рейтинги активности СМИ в соцсети. Первый рейтинг показывает охват публикаций СМИ в «Одноклассниках». В основе методики — анализ ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа, и отметок «Класс!».